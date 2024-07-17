Начинается прием студентов в профтехучилища

Прием студентов в учреждения профессионального образования на 2024-2025 учебный год будет проводиться с 20 по 25 июля. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Министерства образования Джейхун Керемов.

Он отметил, что прием студентов будет проходить в три этапа, информация об этом будет объявлена общественности в следующем месяце.