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Врач-физиотерапевт НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Фидан Пириева рассказывает об основных симптомах остеохондроза, какие категории людей больше всего подвержены этому заболеванию, кто входит в «группу риска», осложнениях, которые могут возникнуть, если вовремя не лечить этот недуг. - Прежде всего хотелось бы узнать, что такое остеохондроз и каковы основные симптомы заболевания? - Остеохондроз – это хроническое заболевание, которое заключается в дегенеративных изменениях позвонков, а также межпозвонковых дисков. Остеохондроз позвоночника чаще всего возникает в возрасте 30-35 лет. Симптомы остеохондроза различаются в зависимости от тяжести заболевания и отдела позвоночника. При остеохондрозе шейного отдела позвоночника возникают такие симптомы, как боли в голове, шее, верхних конечностях, онемение, головокружение, шум в ушах. А при остеохондрозе грудного отдела позвоночника появляются такие симптомы, как боли в области грудной клетки (межреберная невралгия), одышка и даже нарушение функции внутренних органов. В то же время при остеохондрозе в поясничном отделе возникают боли в спине, нижних конечностях, онемение, усиление болей при движении. - Какие категории людей больше всего подвержены остеохондрозу и входят в «группы риска»? - Остеохондрозу больше всего подвержены лица, которые ведут малоподвижный образ жизни, часто подвергаются травмам позвоночника, а также имеют избыточный вес. Помимо этого, симптомы остеохондроза могут появляться вследствие тяжелых физических нагрузок.

- Можно ли полностью вылечиться от остеохондроза? - К сожалению, полностью вылечиться от этого заболевания невозможно. При этом, соблюдая простые профилактические меры, можно предотвратить возникновение остеохондроза. Если заболевание уже возникло, нашей задачей является устранить симптомы, беспокоящие пациента, и предотвратить его развитие. - Доктор, какие осложнения могут возникнуть, если вовремя не лечить остеохондроз? - Если вовремя не лечить остеохондроз, то это может привести к необратимым осложнениям. В это время может произойти протрузия (выбухание) и экструзия (разрыв) межпозвоночных дисков. Для того чтобы предотвратить возникновение этого заболевания, необходимо соблюдать множество правил. Так, регулярная физическая активность, поддержание нормальной массы тела, сбалансированное питание, т. е. потребление белков, углеводов и минеральных веществ в рационе должны находиться в правильной пропорции. Помимо этого, следует избегать травм позвоночника, воздерживаться от малоподвижного образа жизни, не носить неудобную обувь, использовать ортопедические матрасы и подушки и др. - На чем основан принцип физиотерапевтического лечения остеохондроза? - В целом позвонки и межпозвоночные диски получают кислород и питательные вещества от околопозвоночных мышц. Исходя из этого, основным принципом лечения является улучшение питания и кровоснабжения этих мышц. Преимущество физиотерапевтических факторов в том, что они воздействуют непосредственно на необходимую часть позвонка. - На что следует обратить внимание пациенту во время лечения? - Нельзя поднимать тяжести, а также следует соблюдать здоровый режим сна и уделять внимание правильному питанию. При остеохондрозе следует отказаться от газированных напитков, соленой и острой пищи, а также сократить употребление выпечки. Это также оказывает положительное воздействие на коррекцию веса пациента. - Чем опасен остеохондроз при беременности? - Если у пациентки остеохондроз, он может обостриться и развиться во время беременности. Потому что во время беременности увеличивается нагрузка на позвоночник. В это время беременные женщины испытывают такие проблемы, как боли в спине и трудности при стоянии. Беременным женщинам рекомендуется использовать специальные корсеты, которые снижают нагрузку на позвоночник.