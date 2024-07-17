Остеохондроз: чем опасен и как его лечить? рассказывает специалист Минздрава
Врач-физиотерапевт НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Фидан Пириева рассказывает об основных симптомах остеохондроза, какие категории людей больше всего подвержены этому заболеванию, кто входит в «группу риска», осложнениях, которые могут возникнуть, если вовремя не лечить этот недуг.
- Прежде всего хотелось бы узнать, что такое остеохондроз и каковы основные симптомы заболевания?
- Остеохондроз – это хроническое заболевание, которое заключается в дегенеративных изменениях позвонков, а также межпозвонковых дисков. Остеохондроз позвоночника чаще всего возникает в возрасте 30-35 лет. Симптомы остеохондроза различаются в зависимости от тяжести заболевания и отдела позвоночника. При остеохондрозе шейного отдела позвоночника возникают такие симптомы, как боли в голове, шее, верхних конечностях, онемение, головокружение, шум в ушах. А при остеохондрозе грудного отдела позвоночника появляются такие симптомы, как боли в области грудной клетки (межреберная невралгия), одышка и даже нарушение функции внутренних органов. В то же время при остеохондрозе в поясничном отделе возникают боли в спине, нижних конечностях, онемение, усиление болей при движении.
- Какие категории людей больше всего подвержены остеохондрозу и входят в «группы риска»?
- Остеохондрозу больше всего подвержены лица, которые ведут малоподвижный образ жизни, часто подвергаются травмам позвоночника, а также имеют избыточный вес. Помимо этого, симптомы остеохондроза могут появляться вследствие тяжелых физических нагрузок.
- Можно ли полностью вылечиться от остеохондроза?
- К сожалению, полностью вылечиться от этого заболевания невозможно. При этом, соблюдая простые профилактические меры, можно предотвратить возникновение остеохондроза. Если заболевание уже возникло, нашей задачей является устранить симптомы, беспокоящие пациента, и предотвратить его развитие.
- Доктор, какие осложнения могут возникнуть, если вовремя не лечить остеохондроз?
- Если вовремя не лечить остеохондроз, то это может привести к необратимым осложнениям. В это время может произойти протрузия (выбухание) и экструзия (разрыв) межпозвоночных дисков. Для того чтобы предотвратить возникновение этого заболевания, необходимо соблюдать множество правил. Так, регулярная физическая активность, поддержание нормальной массы тела, сбалансированное питание, т. е. потребление белков, углеводов и минеральных веществ в рационе должны находиться в правильной пропорции. Помимо этого, следует избегать травм позвоночника, воздерживаться от малоподвижного образа жизни, не носить неудобную обувь, использовать ортопедические матрасы и подушки и др.
- На чем основан принцип физиотерапевтического лечения остеохондроза?
- В целом позвонки и межпозвоночные диски получают кислород и питательные вещества от околопозвоночных мышц. Исходя из этого, основным принципом лечения является улучшение питания и кровоснабжения этих мышц. Преимущество физиотерапевтических факторов в том, что они воздействуют непосредственно на необходимую часть позвонка.
- На что следует обратить внимание пациенту во время лечения?
- Нельзя поднимать тяжести, а также следует соблюдать здоровый режим сна и уделять внимание правильному питанию. При остеохондрозе следует отказаться от газированных напитков, соленой и острой пищи, а также сократить употребление выпечки. Это также оказывает положительное воздействие на коррекцию веса пациента.
- Чем опасен остеохондроз при беременности?
- Если у пациентки остеохондроз, он может обостриться и развиться во время беременности. Потому что во время беременности увеличивается нагрузка на позвоночник. В это время беременные женщины испытывают такие проблемы, как боли в спине и трудности при стоянии. Беременным женщинам рекомендуется использовать специальные корсеты, которые снижают нагрузку на позвоночник.
- Как остеохондроз влияет на жизнедеятельность пациента?
- Больные остеохондрозом фактически продолжают свою жизнедеятельность как здоровые люди до тех пор, пока не наступит обострение болезни. Однако период обострения оказывает влияние на активный образ жизни больного. Боль действует на него как физически, так и на психологически. При этом происходит ограничение движений, что может негативно повлиять на повседневную деятельность пациента.
- Хотелось бы узнать о роли физиотерапевтических факторов в лечении остеохондроза...
- Наряду с медикаментозным также должно проводиться физиотерапевтическое лечение. При лечении используются такие физиотерапевтические факторы, как воздействие электрических и магнитных полей, тепловые процедуры, механические воздействия и др. Также эффективными методами лечения являются массаж, иглотерапия (акупунктура), лечебная физкультура. Курс лечения может составлять до 1-3 месяцев. Кроме того, с целью предотвратить повторное обострение и развитие заболевания пациенту следует соблюдать врачебные рекомендации в повседневной жизни и через определенные промежутки времени в течение года повторно пройти курс лечения.
- Влияют ли лечебно-курортные факторы на остеохондроз?
- Курортные факторы играют важную роль в лечении остеохондроза. На бальнеологических курортах природные минеральные воды используются для лечения остеохондроза. Для эффективного лечения также важны морская вода, солнечные и песочные ванны и другие природные факторы климатических курортов. Помимо этого, Нафталанская нефть является одним из уникальных методов лечения остеохондроза.
- Какое комплексное лечение применяется при остеохондрозе?
- В лечении остеохондроза также неоценима роль физиотерапии. Среди методов физиотерапии можно отметить воздействие электрическими и магнитными полями, интерференционными токами и звуковыми волнами, различные виды лечебных ванн, тепловые процедуры – нафталан, парафинотерапия, грязевые аппликации и др. Что касается занятий спортом, восстановление мышц имеет важное значение, поскольку большая часть нагрузки на сустав приходится на мышцы. Помимо этого, при лечении остеохондроза занятия йогой, пилатесом, фитнесом и плаванием приносят огромную пользу.