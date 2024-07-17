В интернете распространяют фейки от имени Ильхама Алиева

Материалы, опубликованные от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и членов его семьи в ряде фейковых аккаунтов в социальных сетях о якобы поощрении граждан к инвестированию в те или иные инвестиционные программы, являются ложной (фейковой) информацией, говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Было отмечено, что «фейковое «интервью», подготовленное путем имитации дизайна сайта одного из информационных агентств Азербайджана, является дезинформацией и составной частью систематических дезинформационных атак, направленных на загрязнение информационной среды нашей страны.

«Мы призываем общественность доверять только информации, предоставляемой официальными источниками, а журналистов и общественных активистов - всегда занимать принципиальную позицию в отношении подобных ситуаций, быть бдительными в ситуации, когда набирают оборот кампании, основанные на ложной информации. Против фейковых материалов и их источников принимаются соответствующие меры», - подчеркнуто в заявлении.