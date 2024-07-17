В России американского журналиста хотят приговорить к 18 годам

Гособвинение попросило приговорить корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима по делу о шпионаже (статья 276 УК). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Приговор Гершковичу огласят 19 июля.

Журналиста обвиняют в том, что он «по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники». Он отрицает вину.

Свердловский областной суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича 26 июня. Суд завершил судебное следствие за два заседания. Они проходили в закрытом режиме.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года — после того, как он посетил Нижний Тагил, где находится оборонный «Уралвагонзавод». После этого журналиста перевезли в Москву, с апреля 2023 года он находился в СИЗО «Лефортово».