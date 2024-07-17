Оптимистичное заявление Столтенберга

Он считает, что лидеры стран НАТО должны взаимодействовать с Трампом так же, как делали это в 2016 году, независимо от риторики во время избирательной кампании в Штатах. «Я работал с ним четыре года», - сказал генсек Альянса.

Европа не должна попасть в ловушку собственного «самосбывающегося пророчества» о том, что НАТО умрет при втором президентстве Дональда Трампа в США, а трансатлантической связи придет конец. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

Столтенберг не ответил на вопрос, изменился ли, по его мнению, Трамп по истечении своего президентского срока в 2020 году. «Думаю, важно не создавать самосбывающиеся пророчества, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Такая обеспокоенность была и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стал сильнее после четырех лет… Больше войск, высокая готовность», - отметил он.

Столтенберг остается оптимистом в отношении будущего НАТО. Когда он стал генсеком Альянса в 2014 году, только две страны НАТО тратили 2% своего бюджета на оборону. По его словам, сейчас этот показатель составляет 23 из 31 страны-члена. Поэтому, как считает Столтенберг, жалобы Трампа во время его президентства на то, что европейцы не вносят свой справедливый вклад в оборону, имели определенную почву.

Столтенберг считает, что Европе нужно будет повторить свою стратегию 2016 года, если Трамп придет к власти снова. То есть взаимодействовать с новой американской администрацией. Генсек также считает, что США останутся в НАТО, ведь члены Альянса вместе представляют 50% мировой военной мощи. Если Штаты выйдут из НАТО, они будут представлять только 25% этого военного потенциала.