Саакашвили не попал под амнистию

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал законопроект «об амнистии», инициированный правящей «Грузинской мечтой». На заседании комитета его председатель Анри Оханашвили заявил, что цель проекта «сократить количество заключенных до уровня, который соответствовал бы общеевропейскому стандарту»:

«Наша задача — создать модель и придать закону сбалансированную форму. Это правительство не смотрит на заключенного как на объект, для правительства важно ресоциализировать любого заключенного, чтобы он вернулся в общество здоровым членом, с совестью, большей решимостью, чтобы он больше не задумывался о преступлениях».

Оханашвили подчеркнул, что парламентского большинство «могло бы принять проект амнистии уже сейчас», однако «во избежание спекуляций второй этап будет реализован сразу после нового созыва Парламента».

Между тем в части оппозиции выразили недовольство в связи с отсутствием некоторых статей в проекте закона «об амнистии». К примеру, депутат от партии «Гирчи» Яго Хвичия считает, что статья о незаконном пересечении границы не попала в документ по политическим мотивам правящей партии:

«Понятно, что она (статья) попала сюда благодаря Михаилу Саакашвили, иначе бы она туда не попала. А также преступления, совершенные должностными лицами… Как известно, против Михаила Саакашвили возбуждены уголовные дела.

Но в связи с тем, что амнистия не будет распространяться на тех людей, которые сидят в тюрьме по той же статье, по которой был приговорен Михаил Саакашвили, я думаю, это несправедливо. Несправедливо говорить: вы знаете, мы никого из вас не освободим, потому что Миша сидит в тюрьме по этой статье. Оставим дело Михаила Саакашвили на рассмотрение суда отдельно!»