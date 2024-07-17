Киберпреступникам в Азербайджане придется несладко
В Азербайджане будет сформирована специальная рабочая группа по борьбе с киберпреступностью, в состав которой войдут сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД и местных банков.
Соответствующее решение было принято на рабочей встрече, организованной совместно Главным управлением, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.
Рабочая группа создается в целях совместной борьбы с киберкражами, оперативного реагирования на инциденты и проведения превентивных мероприятий.
Выступающие на встрече говорили о важности укрепления взаимного сотрудничества между правоохранительными органами, банковскими и финансовыми организациями в целях своевременного предотвращения киберкраж и кибермошенничества.