За фото с Трампом - $60 000, за место за столом - $844 600

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп приглашает сторонников криптовалютной индустрии на частную акцию по сбору средств в Нэшвилле 27 июля.

Дональд Трамп выступит на конференции Bitcoin 2024, которая пройдет с 25 по 27 июля. «Мы рады сообщить, что Дональд Трамп намерен лично выступить на конференции Bitcoin 2024. Мы гордимся тем, что принимаем его у себя и разделяем солидарность мирового биткоин-сообщества, а также нашу всеобщую приверженность свободе слова и мирной демократии», – заявили организаторы мероприятия.

Организаторы отметили, что усилят меры безопасности.

Кроме Трампа, специальными гостями в Нэшвилле станут кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо, а также основной оппонент бывшего президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

В рамках частной акции по сбору средств за место за круглым столом участникам придется заплатить 844 600 долларов. Донорам также предложена возможность сфотографироваться с кандидатом в президенты за 60 000 долларов с человека – чуть меньше текущей цены одного биткоина – или 100 000 долларов с пары, согласно приглашению на мероприятие.

Всего в конференции примут участие от 100 до 150 доноров, которые «смогут насладиться напитками и закусками, общаясь с влиятельными гостями», говорится в электронном письме.