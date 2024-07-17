За фото с Трампом - $60 000, за место за столом - $844 600
Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп приглашает сторонников криптовалютной индустрии на частную акцию по сбору средств в Нэшвилле 27 июля.
Израильские «Детали» передают, что акция пройдет в рамках Bitcoin Conference 2024 – ежегодного мероприятия, организованного компанией BTC Media LLC для поклонников криптовалюты.
Дональд Трамп выступит на конференции Bitcoin 2024, которая пройдет с 25 по 27 июля. «Мы рады сообщить, что Дональд Трамп намерен лично выступить на конференции Bitcoin 2024. Мы гордимся тем, что принимаем его у себя и разделяем солидарность мирового биткоин-сообщества, а также нашу всеобщую приверженность свободе слова и мирной демократии», – заявили организаторы мероприятия.
Организаторы отметили, что усилят меры безопасности.
Кроме Трампа, специальными гостями в Нэшвилле станут кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо, а также основной оппонент бывшего президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
В рамках частной акции по сбору средств за место за круглым столом участникам придется заплатить 844 600 долларов. Донорам также предложена возможность сфотографироваться с кандидатом в президенты за 60 000 долларов с человека – чуть меньше текущей цены одного биткоина – или 100 000 долларов с пары, согласно приглашению на мероприятие.
Всего в конференции примут участие от 100 до 150 доноров, которые «смогут насладиться напитками и закусками, общаясь с влиятельными гостями», говорится в электронном письме.