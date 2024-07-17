США успешно испытали гиперзвуковой комплекс

Особенность данных испытаний заключается в том, что США во время этих учений отрабатывали применение комплекса, который не имеет на своем счету ни одного успешного испытательного пуска. Последняя известная попытка испытательного пуска с LHRW состоялась в ноябре прошлого года.

"Судя по всему, передачу целеуказания на Dark Eagle передавали как и сами американские военные, так и представители неназванных других стран-участниц учений. Общий вывод из учений был сформулирован так - "была показана способность адаптироваться к сложным условиям во время различных сценариев", - отмечает издание.

Сообщается, что вероятная причина неудачных запусков заключалась в самой ракете, в то время как комплекс работал на отлично. Стоимость одной ракеты Dark Eagle, как пишет издание, составляет $41 млн.