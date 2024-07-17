Орбан засекретил свою «миссию мира»

Премьер Венгрии Виктор Орбан не стал сообщать о дальнейших шагах в ходе своей миротворческой миссии и засекретил свои дальнейшие шаги в миссии мира по Украине и предпринимаемым шагам по украинскому конфликту, опасаясь противодействия. Об этом он заявил в эфире венгерского радио.

По его словам, эта осторожность вполне обоснована, потому что у миротворческой миссии появилось много противников.

Он отметил, что недавние покушения на премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа направлены против всех политиков из "партии мира".