Служба электронной безопасности Азербайджана о глобальном сбое

Сбой в системе Windows стал причиной остановки сервисов в различных отраслях по всему миру, говорится в сообщении Службы электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«Так называемый «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) появился на оборудовании под управлением операционной системы Microsoft Windows по всему миру. Эта ошибка возникла в результате последнего обновления программного обеспечения FalconSensor от CrowdStrike, компании, занимающейся решениями информационной безопасности. В настоящее время рекомендуется приостановить обновление операционной системы Windows до официального заявления Microsoft о проблеме», - говорится в сообщении Службы.