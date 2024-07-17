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Одно из самых авторитетных изданий в финансовом мире - журнал Euromoney признал Банк ABB лучшим банком года в Азербайджане. Решение исследовательской группы журнала было объявлено на торжественной церемонии традиционного награждения Award of Excellence, прошедшей в Лондоне, и там же премия была вручена банку. Среди банков, удостоенных премии «Лучший банк года» в различных категориях, такие ведущие финансовые институты, как Citibank, BBVA, HSBC, Akbank, İşBankası и другие. Полный список победителей можно найти здесь.

Euromoney создан в 1969 году и объединяет множество компаний, специализирующихся в банковско-финансовой сфере. Премия журнала Award of Excellence считается одной из самых престижных международных наград для финансовых учреждений. Журнал ежегодно анализирует деятельность банков в более чем 100 странах мира, учитывая их годовые результаты, а также мнения международных корреспондентских банков, известных финансистов и банкиров. На основе этого всестороннего анализа Euromoney определяет обладателей наград. Банк ABB был удостоен этой награды за качество активов, устойчивость, доходность, большую клиентскую базу, глобальные партнерские связи и проекты по цифровизации. В последние годы журнал Euromoney не удостаивал этой награды ни один банк в Азербайджане, что делает получение премии «Лучший банк года» в 2024 году особенно значимым и почетным для Банка ABB.