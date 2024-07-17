Тренинги для журналистов от Минтруда

В Центре обучения и развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения был проведен очередной тренинг «Социальная журналистика» для представителей СМИ.

На тренинге, посвященном теме «Право на отпуск», участникам была предоставлена подробная информация о видах отпуска: трудовом, социальном, учебном и неоплачиваемом, а также о новшествах в подсистеме труда и занятости (ƏMAS). Вопросы представителей СМИ по данной теме были подробно рассмотрены и отвечены.

В тренинге, организованном по случаю Дня национальной прессы, который отмечается в Азербайджане 22 июля, приняли участие журналисты из 14 медиаорганизаций.

Затем с целью определения усвоения материала был проведен воркшоп. Участники ответили на тестовые задания по теме тренинга, подготовили пресс-релизы. В завершение тренинга участникам были вручены сертификаты.

Целью организации тренингов «Социальная журналистика» является полное информирование представителей СМИ по темам социальной защиты, повышение уровня профессионализма в подходе к этим темам, развитие отраслевых знаний и эффективное сотрудничество с медиа.