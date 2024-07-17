Важные заявления от Госагентства по профобразованию

Состоится прием на работу преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения в учреждения профессионального образования. В связи с этим сегодня в Государственном агентстве по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования состоялась пресс-конференция. На мероприятии была представлена информация о реформах в профессиональном образовании, текущей ситуации и задачах на текущий год. Было отмечено, что предпринимаемые шаги по развитию профессионального образования положительно влияют как на качество обучения, так и на модернизацию материально-технической базы.

Далее директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов представил информацию о правилах и условиях приема на работу преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения в учреждения профессионального образования, подведомственные агентству, на 2024/2025 учебный год, а также о вакансиях и нововведениях.

Руководитель агентства отметил, что в рамках конкурса прогнозируется объявление 551 вакансии преподавателей специальных дисциплин, 574 вакансий мастеров производственного обучения и 82 вакансий на уровне высшего технического профессионального образования в учреждениях профессионального образования, расположенных в Баку и регионах.

Керемов подчеркнул, что для качественного обучения важно, чтобы преподаватели обладали высокими знаниями. Поэтому ежегодно совершенствуются механизмы приема на работу, чтобы привлекать в систему профессионального образования более конкурентоспособные и квалифицированные кадры.

Начиная с этого года процесс приема на работу в учреждения профессионального образования, расположенные в Нахчыване, также впервые будет проводиться посредством централизованного конкурса.

Отметим, что лица, желающие работать в учреждениях профессионального образования в качестве преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, должны зарегистрироваться через электронный портал https://portal.edu.az в период с 22 по 29 июля. Кандидатам предоставляется возможность выбрать до 8 вакантных мест.