США усиливают противоспутниковые системы

Космические силы США развернут новую наземную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия китайским и российским спутникам на случай потенциального конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первые 11 устройств для подавления радиоэлектронного сигнала спутников будут введены в эксплуатацию через несколько месяцев, еще 13 - к концу этого года, заявили агентству представители Пентагона. Новые комплексы РЭБ под названием Remote Modular Terminal "представляют собой небольшие, мобильные и недорогие средства для подавления спутниковой связи, которые могут быть развернуты в суровых климатических условиях". Их основное предназначение - блокирование спутниковой связи потенциального противника.

В числе основных преимуществ подобных терминалов агентство называет возможность управлять ими дистанционно и разворачивать их на обширной территории в большом количестве.

Глава Космического командования США Стивен Уайтинг подчеркнул важность использования космических технологий для противодействия потенциальным атакам, в том числе со стороны Китая, приводит его слова Bloomberg.