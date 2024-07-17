Пессимистичный прогноз для Украины и Запада

«Но главное тут то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент [РФ Владимир] Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается», — сказал Столтенберг в интервью BBC.

По его словам, если союзники Украины четко дадут понять, что будут поддерживать Киев на протяжении длительного времени, они создадут условия для того, чтобы Украина одержала верх как суверенное независимое государство.

Столтенберг призвал европейские страны НАТО увеличить ассигнования на военную помощь Украине и напомнил, что европейские чиновники и официальный Киев опасаются, что если в США к власти вернется Дональд Трамп, то он или урежет, или вовсе прекратит такое финансирование.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сделали предположение, что российская госпропаганда может готовить россиян к продолжению войны в Украине до 2034 года. Они обратили внимание на то, как российские госСМИ подали рассуждения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Последний в интервью газете «Аргументы и факты» напомнил, что генсек НАТО недавно выразил надежду на вступление Украины в Североатлантический альянс до 2034 года. В таком случае, по словам Медведева, этого не произойдет «никогда», поскольку к этому времени сменится руководство НАТО, и «вполне вероятно, что пресловутой страны 404 (подразумевается код компьютерной «ошибки» 404, что может быть намеком на то, что Украина не является реальным государством) тоже не будет». Несмотря на то, что Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование к 2034 году, российские госСМИ опубликовали заметки с заголовками «Медведев допустил, что Украины к 2034 году уже не будет» и «Медведев предрек исчезновение Украины к 2034 году».