Делегация, состоящая из родственников и общественных активистов, встретилась с азербайджанскими журналистами, чтобы донести правду о ситуации с украинскими военнопленными в России.

В Азербайджане прошли встречи представителей украинской общественной организации «Свободу защитникам Мариуполя», которые привлекли внимание к критической ситуации, которая сложилась с украинскими военнопленными, находящимися в плену у российских властей.

Представители организации выразили беспокойство по поводу того, что Россия не соблюдает международные нормы в сфере обращения с военнопленными, что привело к полной изоляции украинских граждан, захваченных в ходе боевых действий. Родственники военнопленных мариупольского гарнизона отметили, что уже более двух лет не имеют информации о местах и условиях содержания, а также состоянии здоровья своих близких.

В отличие от российской стороны, Украина строго соблюдает нормы и принципы Женевской конвенции, предоставляя доступ международным гуманитарным организациям для инспекции условий содержания российских военнопленных.

«Мы обращаемся к азербайджанскому народу, который, как никто другой, понимает страдания и тревоги семей украинцев, находящихся в плену, поскольку сам пережил все ужасы войны», – сказали члены делегации.

Кроме того, во время встречи было акцентировано внимание на проблематике похищения россиянами украинских детей. Согласно официальным данным, Украине при помощи иностранных партнеров и международных организаций удалось вернуть 736 украинских детей из десятков тысяч, похищенных Россией за последние два года.

«Мы призываем азербайджанский народ поддержать нас в борьбе за освобождение наших близких из российского плена. Азербайджан должен знать правду о преступлениях, которые продолжает совершать Россия», – заявила одна из матерей, чей единственный сын находится в плену более двух лет.