Впервые в Шуше джазовый концерт Эмиль Афрасияб поделился с haqqin.az своей мечтой
В рамках организованных Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана Дней поэзии Вагифа впервые в Шуше состоялся джазовый концерт. На сцене около Дома-музея Хуршидбану Натаван известный азербайджанский джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб представил шушинцам и гостям культурной столицы Азербайджана джазовые композиции собственного сочинения и вариации различных музыкальных шедевров.
Преимущественно этноджазовые композиции Эмиль Афрасияб исполнил в сопровождении музыкантов Искендера Алескерова (ударные) и Эльвина Набиева (бас-гитара).
«Играя джаз в Шуше в окружении памятников истории, богатейшей архитектуры, на родине великих исполнителей, поэтов, в городе, освобожденном после многих лет оккупации, испытываешь непередаваемое чувство эмоционального подъема. Аура города оказывает какое-то мистическое воздействие на человека», - сказал музыкант в интервью haqqin.az.
«Впервые мы выступили перед благодарной шушинской публикой и очень счастливы, что получился незабываемый вечер джазового праздника», - сказал он.
По словам пианиста, азербайджанский этноджаз заслуженно является новым направлением современного мирового джазового искусства: «Это замечательный синтез джаз-мугама, различных жанров национальной музыки с американскими и европейскими джазовыми стилями. Азербайджанская музыка настолько гармонична, что достаточно на профессиональном уровне внести джазовые ритмы известных жанров - получается великолепное произведение. Надо отметить, что знающие толк в джазе американцы признают правильность форм и высоко ценят азербайджанский этноджаз. Для них остается непостижимой мелизматика нашего джаза, но этот дар передается азербайджанцам с молоком матери».
Эмиль Афрасияб также поделился своей мечтой: «Шуша - это душа Азербайджана, жемчужина нашей культуры, и мы все стремимся, чтобы как больше людей в мире знали историю этого города. В этой связи было бы замечательным проведение в Шуше ежегодного джазового фестиваля. Представьте, сколько выдающихся джазовых исполнителей со всех уголков мире будут выступать на шушинской сцене. Сколько любителей этого искусства приедут на фестиваль послушать джаз во всем его разнообразии».