Джейхун Наджафов, собкор 18:01

В рамках организованных Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана Дней поэзии Вагифа впервые в Шуше состоялся джазовый концерт. На сцене около Дома-музея Хуршидбану Натаван известный азербайджанский джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб представил шушинцам и гостям культурной столицы Азербайджана джазовые композиции собственного сочинения и вариации различных музыкальных шедевров.

Преимущественно этноджазовые композиции Эмиль Афрасияб исполнил в сопровождении музыкантов Искендера Алескерова (ударные) и Эльвина Набиева (бас-гитара). «Играя джаз в Шуше в окружении памятников истории, богатейшей архитектуры, на родине великих исполнителей, поэтов, в городе, освобожденном после многих лет оккупации, испытываешь непередаваемое чувство эмоционального подъема. Аура города оказывает какое-то мистическое воздействие на человека», - сказал музыкант в интервью haqqin.az. «Впервые мы выступили перед благодарной шушинской публикой и очень счастливы, что получился незабываемый вечер джазового праздника», - сказал он.