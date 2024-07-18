Трамп хочет «поладить» с товарищем Кимом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах намерен наладить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп отметил, что во время прошлого президентства ему уже удавалось сделать это, и в результате он добился от КНДР прекращения ракетных испытаний.



«Я с ним (Ким Чен Ыном) очень хорошо ладил. Прессе не понравилось, когда я это сказал. Но знаете, приятно ладить с тем, у кого много ядерного оружия… Я поладил с ними, и мы остановили запуски ракет из Северной Кореи. Сейчас Северная Корея снова капризничает, но когда мы (республиканцы) вернемся, я вновь полажу с ним (Ким Чен Ыном). Он тоже хотел бы, чтобы я вернулся»,— сказал Трамп.