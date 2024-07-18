В Польше скандал из-за продажи оборудования Ирану

В Национальной прокуратуре Польши заявили, что доказательств о продаже страной насосов Ирану для оснащения военных беспилотников не найдено. Однако расследование еще продолжается, сообщает Euractiv.

Отмечается, что после того, как появилась информация, что польская компания WSK Poznan продала насосы иранскому производителю двигателей Motorsazan Company для военных дронов, прокуратура Польши сразу начала расследование по этому поводу. Однако доказательств не нашли.

"Наши выводы не указывают на то, что насосы использовались таким образом. Расследование касается продажи топливных насосов Ирану, а не их использования в беспилотниках. Конечно, я не говорю, что они не использовались в беспилотниках, но доказательств этому нет", - сказал представитель Национальной прокуратуры.

По его словам, расследование продолжается два года и гендиректор компании предоставил развернутые объяснения. В рамках текущего расследования компании инкриминируют продажу продукции стратегического значения без лицензии, и ее руководству грозит до 10 лет лишения свободы.

В то же время представитель не смог сказать, нарушила ли компания санкции ЕС против России, продав продукцию двойного назначения Ирану, который поддерживает Россию военной техникой. Он лишь сказал, что это дело в значительной степени секретное.

Между тем министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил на пресс-конференции 18 июля, что страна прилагает усилия для более последовательного внедрения санкций и предотвращения лазеек.

"Национальная налоговая администрация в сотрудничестве с другими службами в течение нескольких месяцев проводит интенсивную работу, чтобы санкции и эмбарго не обходились", - подчеркнул он.