Нетаньяху в гневе. Палестина требует пересмотреть отношения с Израилем ОБНОВЛЕНО 19:51
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг постановление суда ООН в Гааге о том, что поселенческая активность еврейского государства на Западном берегу является «аннексией».
Спецпосланник президента Палестины по международным отношениям Рияд аль-Малики заявил журналистам, что все страны и ООН «должны пересмотреть свои отношения» с Израилем с учетом консультативного заключения международного суда ООН по вопросу оккупации палестинских территорий.
«Это означает, что все страны и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не способствует продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа, прямо или косвенно», - сказал аль-Малики.
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Международный суд ООН в консультативном заключении постановил, что поселенческая политика Израиля на оккупированном им Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме «нарушает международное право». Заключение в пятницу, 19 июля, зачитал председатель Суда ООН Наваф Салам.
В заключении говорится, что размещение Израилем поселенцев на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, а также сохранение Израилем их присутствия там «противоречит статье 49 IV Женевской конвенции».
Суд ООН также отметил, что израильская поселенческая политика расширяется, и установил, что использование Израилем природных ресурсов на оккупированных территориях «не соответствует его обязательствам по международному праву как государства-оккупанта». Согласно постановлению суда, Израиль также должен выплатить репарации за ущерб, причиненный оккупацией палестинских территорий.