Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг постановление суда ООН в Гааге о том, что поселенческая активность еврейского государства на Западном берегу является «аннексией».

Спецпосланник президента Палестины по международным отношениям Рияд аль-Малики заявил журналистам, что все страны и ООН «должны пересмотреть свои отношения» с Израилем с учетом консультативного заключения международного суда ООН по вопросу оккупации палестинских территорий.

«Это означает, что все страны и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не способствует продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа, прямо или косвенно», - сказал аль-Малики.