Зеленский об обстреле Россией детской площадки фото; обновлено 20:10
В результате обстрела российской армией жилого квартала в украинском Николаеве есть жертвы, сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.
«Российская ракета ударила по детской площадке возле жилого дома. На данный момент известно о 3 погибших и 5 раненых», - сообщил Зеленский.
*** 18:29
Россия обстреляла жилой район в украинском Николаеве, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Ранее мониторинговые ресурсы сообщали о двух ракетах Х-59/69 в направлении Николаевщины.
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