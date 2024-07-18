Сахиль Бабаев о преимуществах концепции DOST

Председатель Совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что по указу президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года были созданы агентство DOST, 7 центров DOST, 1 филиал DOST и 1 пункт «Smart DOST».

Он отметил, что за прошедший период в этих центрах были оказаны услуги более 2,8 миллиона граждан. Уровень удовлетворенности этими услугами составил 98,2 процента.

Было отмечено, что с созданием региональной инфраструктуры все население страны будет полностью охвачено услугами DOST. В настоящее время в нескольких регионах республики ведутся подготовительные работы по открытию центров.

Было подчеркнуто, что модель DOST, являющаяся успешным примером социальных реформ в Азербайджане, высоко оценивается на международном уровне. За прошедший период Агентство DOST было удостоено множества международных наград и сертификатов. Также отмечено, что в настоящее время ряд стран проявляют интерес к изучению и применению опыта DOST.

На заседании были приняты «Консолидированные финансовые отчеты и отчет независимого аудитора», представлен полугодовой отчет о деятельности Агентства за 2024 год, обсуждены различные вопросы, стратегические цели и приоритеты.