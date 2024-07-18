В Кельбаджаре при взрыве мин получили ранения три человека, сообщили в пресс-службах Генпрокуратуры, МВД и Агентства по разминированию (ANAMA).

Как сообщается, Халифа Гусейнов, 1969 года рождения, был ранен при взрыве противопехотной мины, а следовавший за ним Самандар Мамедов получил осколочные ранения. Пришедший на помощь Рагим Гарашов, 1976 года рождения, подорвался на другой мине.

Прокуратура Кельбаджарского района ведет расследование по факту.