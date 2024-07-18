В Кельбаджаре взорвались две мины, есть раненые ОБНОВЛЕНО 23:32
В Кельбаджаре при взрыве мин получили ранения три человека, сообщили в пресс-службах Генпрокуратуры, МВД и Агентства по разминированию (ANAMA).
Как сообщается, Халифа Гусейнов, 1969 года рождения, был ранен при взрыве противопехотной мины, а следовавший за ним Самандар Мамедов получил осколочные ранения. Пришедший на помощь Рагим Гарашов, 1976 года рождения, подорвался на другой мине.
Прокуратура Кельбаджарского района ведет расследование по факту.
*** 19:06
55-летний Халифа Гусейнов подорвался на мине в селе Агдабан Кельбаджарского района.
Гусейнов находится в тяжелом состоянии. По факту ведется расследование.