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19 июля в Бакинском экспоцентре состоялась официальная церемония открытия финального этапа четвертого конкурса Yüksəliş. Как сообщает haqqin.az, в церемонии открытия приняли участие члены организационного комитета конкурса - министр экономики Михаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, а также ряд гостей.

Заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев в своей вступительной речи подробно рассказал о конкурсе Yüksəliş. Он отметил, что на четыре проведенных до сегодняшнего дня конкурса зарегистрировалось более 53 тысяч человек. Из участников, повторно присоединившихся в этом году, 15 человек уже в четвертый раз выходят в финал. «В четырех конкурсах около 30 процентов участников были женщины, и, к сожалению, процент участия женщин низок. Мы работаем над повышением этого показателя», - сказал Гаджиев. Он добавил, что в четырех конкурсах 398 человек вышли в финальный этап. Доля женщин среди финалистов составила 15,58 процента. Половина финалистов четырех конкурсов работала в государственных учреждениях. На сегодняшний день 71 человек стал победителем конкурса, 18,31 процента из них - женщины. Более 60 процентов победителей работали в государственных учреждениях.

Министр экономики Михаил Джаббаров в своем выступлении отметил, что конкурс Yüksəliş играет исключительную роль в проверке способностей, творческих и инновационных навыков, развитии человеческого капитала и формировании лидеров. В современном мире роль каждого государства и общества определяется человеческим капиталом: «Уровень благосостояния обществ и государств связан с человеческим капиталом. Ведутся обсуждения путей совершенствования конкурса и внедрения новых форматов на основе накопленного опыта». Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил, что на рынке труда в настоящее время большое количество неквалифицированной рабочей силы. Адаптация человеческого потенциала к требованиям времени является основной целью государства: «В соответствии с требованиями современности возникают новые требования к существующим профессиям и квалификациям. В ближайшие 10 лет из-за воздействия искусственного интеллекта на рынок труда 85 миллионов человек потеряют свои рабочие места. Вместо этого будет создано 97 миллионов новых рабочих мест, требующих современных компетенций». Сахиль Бабаев добавил, что работы на освобожденных территориях и миграция населения открывают новые вызовы: «Обеспечение занятости этих людей, а также формирование рынка труда наилучшим образом являются важными факторами».