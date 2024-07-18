Записал: Ага Гасымлы, собкор 19:43

До сих пор нет ясности в мотивах человека, стрелявшего в Дональда Трампа. Что порождает в американском обществе немало слухов, домыслов и даже конспирологических теорий. Свое мнение на этот счет высказала в беседе с haqqin.az политолог-американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко. По ее словам, выявление мотивов покушения является важным фактором, который может оказать существенное влияние на расстановку сил в президентской гонке в США.

«Хочу обратить в внимание на то, что Джо Байден на совместном с Камалой Харрис брифинге призвал американцев сохранять спокойствие и дать возможность правоохранительным органам провести тщательное расследование инцидента с покушением на Трампа в Пенсильвании, - отметила Филиппенко. - В частности, президент США попросил проявить терпение и воздержаться от спекуляций на тему мотивов стрелка, поскольку покушение стало триггером для всевозможных домыслов и космологических теорий, накаливших и без того напряженную атмосферу в американском обществе». По мнению Александры Филиппенко, наиболее расхожая версия связана с попыткой покушения на президента Рональда Рейгана в 1981 году, когда пуля срикошетила от президентского лимузина и попала в легкое Рейгана. Как выяснилось позднее, стрелок по имени Джон Хинкли-младший был психически нездоровым человеком, а его одержимость убийством Рейгана была спровоцирована желанием произвести впечатление на голливудскую кинозвезду Джоди Фостер. «По аналогии с покушением на Рейгана, в котором не было политической подоплеки, версия, возникающая в деле Трампа, также связана с душевным состоянием стрелка, - говорит Филиппенко. – Убитый сотрудниками охраны Томас Мэттью-Крукс был очень одинок, у него были сложные отношения с окружающими людьми. Есть также видеообращение стрелка, когда ему было 20 лет, подлинность которого еще предстоит определить. На видео Мэттью-Крукс говорит, что ненавидит республиканцев, ненавидит Трампа и т.д. Однако в этих словах нет серьезной политической основы, нет идеологических ссылок, это всего лишь набор эмоциональных заявлений».

Филипенко обращает внимание на то, как активно и качественно Трамп использует в своей предвыборной кампании инцидент с покушением на его жизнь. «Дональд Трамп старается создать впечатление, будто он уже победитель, словно Белый дом у него в кармане, - говорит политолог. - Но следует учесть, что в истории США покушения на президентов или на кандидатов на кресло в Белом доме далеко не всегда способствовали росту их популярности. Да, попытка убийства Рейгана действительно подняла его рейтинг. А вот покушение на президента Теодора Рузвельта в 1912 году, стремившегося переизбраться от Прогрессивной партии США на третий срок, никак ему не помогло. Даже несмотря на то, что Рузвельт остался жив благодаря случайности – пистолетная пуля, выпущенная неким Джоном Шрэнком, попала в грудь президента, вначале пробив футляр от очков, а затем лежавшую во внутреннем кармане 50-страничную рукопись с речью. Хорошо разбираясь в анатомии, Рузвельт моментально сообразил, что раз он не кашляет кровью, значит пуля не пробила легкое, а потому продолжил выступать, представ перед своими сторонниками сильным и мужественным политиком, который, несмотря на ранение, стремится донести свою позицию. Сегодня есть большой соблазн утверждать, что нынешние президентские выборы однозначно закончатся победой Дональда Трампа. Но я бы не стала спешить с выводами. Американская политика делает порой очень крутые виражи. И до 5 ноября, когда граждане США пойдут на избирательные участки, все может случиться. Да, рейтинг Трампа растет, но нет резкого подъема его популярности, нет двухзначных цифр, его разрыв с Байденом составляет 3-5 процентов. Возможно, если бы выборы прошли сегодня, шансы Трампа на победу выглядели бы намного предпочтительней. Но впереди еще без малого четыре месяца, а примерно 20 процентов американцев пока не определились, за кого они будут голосовать и придут ли вообще к избирательным урнам…»

Политолог отметила, что положительным для Трапа фактором, усиливающим его позиции в президентской гонке, стало закрытие дела о нарушениях, допущенных при хранении секретных документов. По мнению судьи, Генеральный прокурор США нарушил процедуру, назначая специального прокурора по делу Дональда Трампа. В данном случая, судья принял сторону защиты Трампа, отметив, что со времен уотергейтского скандала, то есть, с 1972 года, спецпрокуроры, как правило, назначаются Генеральным прокурором без участия президента США и Сената.