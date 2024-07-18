В Бангладеш освобождают заключенных из тюрем

Протестующие в Бангладеш взяли штурмом тюрьму в районе Нарсингди и освободили из нее сотни заключенных на фоне охвативших страну массовых протестов против системы квот на государственные должности, сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию страны.

"Протестующие студенты взяли штурмом тюрьму в центральном районе Бангладеш Нарсингди, освободили ее заключенных, а затем подожгли ее", - говорится в сообщении агентства.

Подчеркивается, что точное число освобожденных из тюрьмы неизвестно, но оно исчисляется сотнями.

При этом объявленный запрет на митинги, шествия и собрания в столице Бангладеш Дакке не предотвратил столкновения с полицией, говорится в публикации.

Выступления студентов в Бангладеш, в основном в столице страны, начались ранее этом месяце после того, как Верховный суд вынес решение восстановить 30% квот на трудоустройство для родственников борцов за свободу - участников войны за независимость Бангладеш 1971 года.

Протесты продолжались, несмотря на то что суд Бангладеш приостановил действие этого постановления на месяц. Премьер-министр страны Шейх Хасина осудила тех, кто выступает против квот на рабочие места для этой категории граждан.