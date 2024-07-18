Госдеп признал: санкции не работают
Россия обеспечила успешную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его выступление опубликовано на YouTube-канале Госдепартамента.
Блинкен заявил, что Россия нашла способы поддерживать работу оборонно-промышленной базы, что позволило ей продолжать войну в Украине. Госсекретарь также отметил, что российская сторона, стремясь избежать ограничений, нашла обходные пути, в частности, в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и Китаем.