При поддержке PAŞA Holding и Trendyol, 19-20 июля в Баку пройдет форум GəncLink, организованный фондом Nargis.

Цель форума – объединить детей, интересующихся инновациями и современными технологиями, увеличить их знания и навыки в этой области, а также развить у них важные умения, такие как командная работа, творчество и критическое мышление.

В проекте примут участие 120 детей в возрасте 12-17 лет из различных социальных учреждений, лишенные родительской опеки, при поддержке Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Трансфер участников форума будет организован ООО BakuBus.

В рамках форума, который продлится два дня, молодые участники примут участие в интенсивных воркшопах, охватывающих области STEAM и технологий.

Участники форума будут разделены на различные группы и через практические занятия по инженерии, робототехнике и кодированию узнают о применении научных и технических знаний в повседневной жизни, овладеют начальными инженерными навыками, улучшат навыки использования современного ИКТ-оборудования и изучат применение различных языков программирования.

Trendyol и PAŞA Holding реализуют совместные проекты в соответствии со своими стратегиями устойчивости и социальной ответственности. Целью этого проекта является объединение усилий и опыта компаний в этом направлении для содействия устойчивому и социальному развитию в Азербайджане.