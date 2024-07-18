Гражданин Чехии обратился в Верховный суд Азербайджана

Гражданин Чехии Бача Даниэль Владимир, намеревавшийся перейти из Армении в Азербайджан, обратился в Верховный суд. Кассационная жалоба будет рассмотрена на судебном заседании под председательством судьи Рашада Абдулова.

Напомним, что решением Ширванского Апелляционного суда Бача был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Даниэль Бача был задержан при незаконном пересечении армяно-азербайджанской государственной границы, в рамках уголовного дела ему было предъявлено обвинение по статье 318.1 УК (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).