Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения, и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», - написал украинский лидер в своем телеграм-канале.

«Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске напавшего на Ирину Фарион.

На бывшего депутата Верховной Рады Украины, доктора филологических наук Ирину Фарион напали во Львове вечером 19 июля. Об этом в Facebook сообщила львовская журналистка и телеведущая канала «Эспрессо» Марта Олиярник.

По ее данным, на 60-летнюю Фарион напали на улице Масарика, возле дома 3. По информации украинских медиа, Фарион живет на этой улице. СМИ сообщают, что на Фарион напал молодой мужчина лет 20-25, он выстрелил в нее, когда она вышла из дома.

«Был выстрел в висок. Стрелка видели соседи, был в перчатках и оружие было без глушителя», - заявила Олиярник.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии.