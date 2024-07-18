США заявили о быстром вступлении Украины в НАТО

Украина сможет быстро выполнить условия присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"График [вступления в НАТО] зависит от выполнения различных требований. Но я убежден, что разработанное нами поможет Украине добиться этого быстро", - заявил Блинкен, комментируя на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института вопрос о возможных сроках присоединения Киева к альянсу.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что Вашингтон продолжит обсуждать с Киевом вопросы, связанные с использованием американских вооружений, и корректировать свою позицию по этому вопросу в зависимости от обстоятельств.