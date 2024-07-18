Венгрия выразила недовольство Украине

Будапешт недоволен тем, что Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл". Вопрос хотят вынести на заседание Совета ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто считает, что решение Украины прекратить транзит нефти “Лукойл” является "непонятным и неприемлемым".

Глава венгерского МИД добавил, что Венгрия и Словакия зависят от нефтепровода "Дружба", по которому "Лукойл" поставляет около двух миллионов тонн нефти в год.

"Это решение ставит под серьезную угрозу долгосрочную безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию", - рассказал министр.

По его словам, Венгрия уже призвала Украину решить этот вопрос. Его также хотят обсудить на саммите министров иностранных дел стран ЕС.

"Это странно, что страна, стремящаяся в ЕС, ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов ЕС, особенно летом, когда потребление энергии находится на пике", - заявил Сийярто.