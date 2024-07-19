Когда появились новости о меморандуме, в прессе отмечалось, что, согласно документу, Иран будет покупать российский газ «по разумной цене» и экспортировать его в Ирак, Турцию и Пакистан по более высокой цене. Теперь была озвучена «разумная цена»: она составит около ста долларов за тысячу кубометров. Для простого сравнения: на турецкий и европейский рынок газ продается по 400 долларов за тысячу кубов. Поставки по трубопроводу “Сила Сибири” в Китай идут по цене 260 долларов. При этом считается, что китайский проект вообще не имеет шансов окупиться: трубопровод строился полностью на российские средства.

Стали известны детали меморандума, который в конце июня «Газпром» подписал с компанией National Iranian Gas Company (NIGC). На заседании Кабинета министров Ирана министр нефти Джавад Оуджи сообщил, что предполагается объем поставок российского газа 300 млн куб. м в сутки (109 млрд куб. м в год).

Вы будете смеяться, но и иранский проект предполагает, что «Газпром» на свои финансовые средства соорудит трубопровод, часть которого пройдет по дну Каспийского моря, а потом будет протянут через всю страну на юг. Проект на десятки миллиардов долларов, если дело дойдет до его реализации, будет просто подарком иранскому народу от братского российского, потому что вложенное никогда не будет отбито.

«Газпром» российской властью всегда рассматривался в первую очередь как геополитический инструмент и лишь во вторую очередь как бизнес. В результате отключения по указанию из Кремля поставок в Европу общий импорт газа упал до самого низкого уровня с 1985 года. Прошлый год «Газпром» закончил с убытками в 629 млрд рублей, добыча тоже упала до рекордных минимумов. Если бы удалось оправлять в Иран сто тысяч миллиардов кубов, это направление стало бы самым интенсивным, заменив Европу в качестве главного партнера.

Вот только отправлять газ в Иран – все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром, как гласит русская поговорка. Тамошние доказанные газовые месторождения содержат 34 трлн кубометров, что составляет 17% мировых запасов. Вот только санкции отрезают Иран от технологий добычи и сжижения газа, но ведь и у России теперь те же проблемы. Ничем, кроме отчаяния, нельзя пояснить появление совместных планов по поставке газа из одной проблемной страны в другую.

Джавад Оуджи уже пообещал, что новый проект способен устроить в Иране экономическую революцию. Даже по таким проговоркам чиновников можно судить, как в Тегеране много думают о возможной революции. Вот только шансов на настоящую революцию в Иране, пожалуй, больше, чем на сооружение фантастического газопроводного проекта.