США все еще в раздумьях

Вашингтон может пересмотреть свою позицию о допустимости нанесения ударов украинскими войсками вглубь территории России при помощи оружия США, но пока этого не произошло, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он заявил, что согласно текущей позиции президента США Джо Байдена, обстоятельства изменились. Салливан напомнил, что Россия предприняла новое наступление на Харьков через украинскую границу, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Киеву возможность наносить ответные удары.

При этом он отметил, что позиция руководства Соединённых Штатов о допустимости ударов вглубь территории России пока не изменилась.