Турция пришла в Африку и не оставляет шансов конкурентам

Руслан Баширли, спецкор, Анкара 19 июля 2024, 23:58

По-настоящему Турция «открыла» для себя Африку в 2005 году, получив в Африканском союзе, объединяющем 55 государств, статус наблюдателя, а уже три года спустя став стратегическим партнером Африканского союза, еще больше усилив свое влияние на Черном континенте.

Если в 2002 году у Турции в Африке было всего двенадцать посольств, то спустя десять лет их стало уже сорок четыре. В рамках продекларированной Анкарой «Политики партнерства с Африкой», объем торговли со странами Черного континента, составлявший в 2003 году 5,4 миллиарда долларов, превысил в 2022-м 40 миллиардов долларов. Ну, а в последние годы присутствие турецких учреждений и неправительственных организаций на Африканском континенте носит уже поистине массовый характер. В настоящее время TİKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации) имеет в Африке 22 отделения, Фонд образования Турции (Maarif Foundation) - 191 школу, а «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) осуществляют рейсы в 41 африканскую страну.

Инвестиционные проекты, реализуемые в странах Африки через TİKA, способствуют развитию в таких областях, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство и инфраструктура. Больницы, школы и водные скважины, построенные турками в Сомали, Судане и Нигере, повышают уровень жизни местного населения. Турция занимает первое место по числу студентов из стран Африки, а инвестиции турецких бизнесменов в энергетический, строительный и текстильный секторы стимулируют экономический рост Черного континента. По последним данным, 25 процентов строительного сектора Африки контролируется турецкими бизнесменами, которым удалось вытеснить из него даже вездесущий Китай. Благотворительная деятельность Турции также укрепляет ее имидж. Поддержка, оказанная Сомали во время продовольственного кризиса в этой стране, а также официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Могадишо стали примером бескорыстной гуманитарной помощи. На дипломатическом уровне между Турцией и африканскими странами установлены прочные связи, а доминирующая роль Анкары в решении проблемы поставок зерна, вызванной российско-украинской войной, укрепила позиции Турции на континенте. В последние годы Анкара стала важным актором в обеспечении безопасности Африки, чему во многом способствует османское прошлое этого региона. Будучи влиятельным членом НАТО, Турция привлекает внимание наличием современной мощной армии и растущими возможностями в военном производстве и, особенно, таких технологических продуктов, как вооруженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Именно благодаря «Байрактарам», приобретенным у Анкары по более низкой цене, многие африканские страны смогли решить проблемы терроризма и вооруженных восстаний. В частности, защита законно избранного правительства в Ливии и противодействие повстанцам Хафтара значительно усилили влияние Турции как государства, вносящего ощутимый вклад в обеспечение безопасности континента. По мнению политических аналитиков, усиление Турции в Африке на фоне ослабления Франции и Германии имеет важное значение и с точки зрения интересов НАТО, поскольку заменить сегодня западные страны, отступающие под социально-экономической экспансией КНР, может только Турция с ее историческими связями и нынешним влиянием на Черный континент. В этой связи чрезвычайно важен анонсированный визит турецких официальных лиц в Нигер, откуда США собираются выводить свои войска. Ожидается, что турецкая делегация посетит также Конфедерацию государств Сахеля, созданную 6 июля 2024 года благодаря соглашению между Нигером, Мали и Буркина-Фасо. В состав турецкой делегации войдут министр иностранных дел Хакан Фидан, глава MIT Ибрагим Калын, министр обороны Яшар Гюлер, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар и министр оборонной промышленности Халук Гёргюн. Следует ожидать, что, помимо уже существующих торговых соглашений между Турцией и Нигером, будет заключен ряд договоров в области энергетики, безопасности, оборонной промышленности и разведки. Также, вероятно, будут предприняты серьезные шаги в направлении развития дипломатических отношений в новую эпоху стратегической трансформации региона.