Скандальный Дурарбейли выбрал не шахматы, а ультиматум и угрозы

Отдел спорта 01:55

Объявление состава сборной Азербайджана по шахматам для участия во Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет с 10 по 23 сентября в Будапеште, вылилось в скандал. А его инициатором стал шахматист Васиф Дурарбейли, ранее уже не раз критиковавший Федерацию шахмат Азербайджана (AŞF) и коллег по сборной страны.

Чем же недоволен Дурарбейли на этот раз? Проживающий в США 32-летний гроссмейстер не был включен в основной состав сборной Азербайджана, которая готовится к Олимпиаде. Ему досталась роль резервиста. В основу вошли Шахрияр Мамедъяров (рейтинг – 2726), Рауф Мамедов (2652), Ниджат Абасов (2621), Айдын Сулейманлы (2615) и Магомед Мурадлы (2589). Дурарбейли возмущен тем, что с рейтингом 2628 он в команду не попал. Он может лишь в случае форс-мажора заменить кого-то из вышеназванной пятерки. Поиграв после шестимесячного простоя в паре-тройке ничем не примечательных турниров в Америке, Васиф стал требовать, чтобы его включили в сборную Азербайджана согласно рейтингу ФИДЕ. Но если опираться только на рейтинговые позиции, то за доску на Олимпиаде в Будапеште должны также сесть Теймур Раджабов (2700) и Гадир Гусейнов (2636), опережающие Дурарбейли. А место в сборной Магомеда Мурадлы может оспорить Эльтадж Сафарли, коэффициент которого равен 2600. То есть при формировании состава сборной рейтинг является далеко не решающим фактором. Это понимают и сами шахматисты. И лишь Дурарбейли выражает свое недовольство, причем в весьма агрессивной форме. Какие же критерии являются основными при определении состава национальной команды? «Принимается во внимание выступление ведущих шахматистов на серьезных турнирах, учитывается участие в чемпионате Азербайджана, результаты шахматистов и другие аспекты, - заявил в интервью Азертадж вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов. – В последние годы показатели мужской сборной нас не удовлетворяют. Проанализировав результаты, мы приняли решение внести изменения в состав. Федерация шахмат Азербайджана уделяет большое внимание молодежи. С нашими шахматистами работает такой известный специалист, как Владимир Чучелов. Приглашали в Баку Бориса Гельфанда. Как результат, в стране растет талантливое поколение молодых шахматистов, которых мы привлекаем в сборную».

По словам Фаика Гасанова, 19-летний действующий чемпион Азербайджана Айдын Сулейманлы и 20-летний прошлогодний победитель молодежного чемпионата мира в блице Магомед Мурадлы своей игрой и результатами заслужили право быть в сборной. «Айдын выиграл чемпионат Азербайджана этого года, Магомед занял там 2-е место и выиграл сильный международный турнир в ОАЭ», - отмечает Гасанов. Васиф Дурарбейли в чемпионате Азербайджана не играл. Он, выступая в прессе, поставил ультиматум перед Федерацией: сыграю лишь в том случае, если призовой фонд чемпионата поднимут до 50 тысяч манатов. В итоге общая сумма призовых была равна 30 тысячам, и Дурарбейли на чемпионат страны не приехал. «Выступление шахматиста в чемпионате страны для нас всегда было важно, - говорит вице-президент Федерации. - 18 лет назад, перед Олимпиадой 2006 года в Турине, в составе сборной Азербайджана произошла замена. Занявший 2-е место в чемпионате страны 14-летний Васиф Дурарбейли с рейтингом около 2300 был привлечен в сборную. А опытные гроссмейстеры в национальную команду не попали. Сейчас же мы хотим дать шанс Магомеду Мурадлы. Кстати, в 2022 году в финале чемпионата Азербайджана он обыграл Васифа и занял 1-е место. Двери сборной открыты для всех. Рейтинг ФИДЕ важен, но он не играет решающую роль. Это не основание для приглашения в сборную. Нужно давать возможность играть и молодым шахматистам. Если говорить конкретно о Дурарбейли, то он всегда получал необходимую поддержку от Федерации. Нынешний президент AŞF Махир Мамедов еще до того, как занял этот пост, долгие годы вкладывал немалые средства в подготовку Васифа».

Интересно, что Васиф, будучи даже резервистом, продолжает получать стипендию, выделяемую Федерацией для шахматистов сборной Азербайджана. Несмотря на выпады в адрес AŞF, его не стали лишать денег. А в ответ шахматист цинично заявляет, что «потратит эти деньги на судебную тяжбу». Судя по всему, Дурарбейли собрался судиться с Федерацией. «В этом вопросе я пойду до конца во всех возможных направлениях», - угрожает шахматист, не добившийся каких-то значимых результатов за время взрослой карьеры. Летом прошлого года в Баку прошел Кубок мира по шахматам – событие, уступающее по своим масштабам разве что Всемирной шахматной Олимпиаде. Крупнейшее соревнование, для участия в котором в Баку приехал сам Магнус Карлсен, а также другие звезды мировых шахмат. Десятки тысяч азербайджанских любителей древней игры «оккупировали» бакинский отель «Boulevard», чтобы воочию увидеть Карлсена, Каруану, Непомнящего, Иванчука и других знаменитых гроссмейстеров, а также понаблюдать за победной серией нашего Ниджата Абасова, который добился невероятного успеха – вышел в полуфинал и заработал право участвовать в турнире претендентов. Но для Дурарбейли проведение большого соревнования, организованного на государственном уровне, - «неэффективная трата денег». Именно так он высказался о Кубке мира в интервью азербайджанским СМИ. В одной из своих публикаций Дурарбейли акцентирует внимание на том, что его отношения с другими шахматистами сборной Азербайджана «строятся на взаимном уважении». Хотя поступок Васифа в 2022 году, когда он прошелся по Теймуру Раджабову за то, что тот по состоянию здоровья отказался играть за сборную Азербайджана на Олимпиаде, явно не располагает к «взаимному уважению». В частности, Дурарбейли тогда написал: «Для воспитания Раджабова и для того, чтобы он дошел до такого уровня, со стороны государства были потрачены миллионы. Оплатить такой долг невозможно. Но условием должно быть хотя бы участие в составе сборной. Ведь здесь мы играем за общее дело. Видимо, Раджабов, в которого были вложены миллионы, не осознает моральной ответственности. В 2019 году, сославшись на усталость, он оставил команду на полпути. В 2021-м сыграл восемь безвольных партий, завершив их вничью. Сейчас же и вовсе отказался. Зная все это, а также многое из того, о чем говорить не могу, у меня есть основания говорить об этом. По мне, Раджабов должен был сыграть на Олимпиаде во что бы то ни стало, даже будучи по локоть в крови. И я осуждаю его за то, что он этого не сделал».