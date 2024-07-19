Борис Джонсон уверен: Трамп спасет Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сможет завершить ВОЙНУ В Украине благодаря своей смелости и силе. Такое мнение в статье для Daily Mail выразил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Поговорив с Трампом, я еще больше чем убедился, что у него есть сила и смелость это исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное заражение конфликтами», - написал Джонсон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обещания Дональда Трампа закончить войну за 24 часа в случае своей победы, заявил, что «никто не заставит Украину просто остановиться и заключить мирное соглашение с Россией».