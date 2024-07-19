Демократы все еще доверяют Байдену

Руководство Национального комитета Демократической партии США заявило, что намерено выдвинуть Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к главе государства снять свою кандидатуру.

«Благодаря вам каждый избиратель в этой стране будет иметь равную возможность проголосовать за наших кандидатов. Джо Байден и Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам», - заявил председатель DNC Джейми Харрисон.