США о дружбе России с Индией

"Что касается наших отношений с Индией, мы видим невероятные возможности в сферах технологий, экономики, государственного управления и геополитики всего Индо-Тихоокеанского региона. И мы хотим углублять эти отношения как равные, как два суверенных государства, у которых есть отношения с другими странами. А у Индии исторически сложившиеся отношения с Россией, которые она не будет разрывать", - сказал он, выступая на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Но мы хотим продолжить глубокий диалог с Индией о деталях и характере этих отношений и о том, как они будут меняться со временем", - добавил Салливан. Он дал понять, что США будут пытаться убедить власти Индии в том, что для них в будущем создаст трудности дальнейшее наращивание сотрудничества между Россией и Китаем.

Говоря о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в начале июля, Салливан сказал: "Думаю, для меня более серьезный вопрос в том, видим ли мы материальные свидетельства того, что Индия углубляет отношения с Россией в военной и технической сферах, или нет". "И я не увидел во время этого визита материальных свидетельств того, что эти отношения углубляются. Я не видел результатов в этой сфере", - утверждал он.