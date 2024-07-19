Часть Баку останется без воды

На проспекте 8 Ноября ведется работа по замене труб с истекшим сроком эксплуатации на новые, сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, новая линия будет подключена к существующей сети 20 июля, в связи с этим будут проведены соединительные работы в двух точках. Работы начнутся в 08:00 утра и завершатся в 17:00. В течение этого времени возникнут перебои с подачей воды на улицах Джорат, Мирзы Давуда и Хазар, а также в части проспекта 8 Ноября.

Мероприятия по ремонту, восстановлению и обновлению старых линий, улучшению водоснабжения населения продолжаются интенсивно и завершатся в короткие сроки на каждом этапе.