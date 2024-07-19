Скончался лидер Вьетнама

Нгуен Фу Чонг, генеральный секретарь правящей Коммунистической партии Вьетнама и самый влиятельный политик страны, умер в возрасте 80 лет. По данным государственных СМИ, Чонг скончался в пятницу днем "после продолжительной болезни".

Фу Чонг занимал самую влиятельную должность во Вьетнаме, был генеральным секретарем правящей Коммунистической партии азиатской страны с 2011 года. Он также был президентом Вьетнама с 2018 по 2021 год, сообщает Guardian.

За время своего пребывания у власти он содействовал быстрому экономическому росту, а также балансированию связей с Китаем и бывшим врагом Вьетнама, США. Чонг был известен своей "пылающей печью" антикоррупционной кампании, в рамках которой даже высокопоставленные политические деятели, включая бывших президентов, были вынуждены уйти в отставку.

На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о состоянии здоровья Чонга, подогреваемые его отсутствием на последних заседаниях. В четверг было объявлено, что он отойдет от роли главы Коммунистической партии из-за проблем со здоровьем, и вместо него его обязанности возьмет на себя президент То Лам. В тот же день Чонг был награжден медалью "Золотая звезда" - высшей наградой страны для государственных служащих.

Чонг запомнился своими антикоррупционными кампаниями, которые были беспрецедентными в истории партии. С 2016 года более 139 тысяч членов партии были наказаны за коррупцию: меры были настолько масштабными, что их обвинили в негативном влиянии на экономику.

В 2015 году он стал первым генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, посетившим США с официальным визитом, где встретился с тогдашним президентом Бараком Обамой.

В прошлом году Чонг принимал президента США Джо Байдена и повысил уровень отношений с Вашингтоном, а также с Австралией и Японией. Президент Китая Си Цзиньпин также совершил государственный визит в Ханой три месяца спустя. После новости о кончине Чонга Центральный комитет Коммунистической партии Китая заявил, что китайский народ потерял "хорошего товарища, брата и друга", сообщили китайские государственные СМИ.