Российские десантные самолеты вышли из строя

По данным следствия, "Балашихинский литейно-механический завод" (БЛМЗ) приобрел у неизвестного производителя подшипники, не отвечающие требованиям документации, и передал их предприятию "Авиастар" для производства самолетов Ил-76МД-90А. Это модернизированные Ил-76, они предназначенные для перевозки войск и грузов.

В результате из-за проблем с шасси из строя вышли пять самолетов. Как подсчитали "Важные истории" по открытым источникам, всего в распоряжение Минобороны на конец 2023 года находилось 18 таких судов. Большая часть из них (11) была поставлена в 2022-2023 годах.

Уголовное дело возбудили по статье о "злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа". По версии следствия, был "причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице Минобороны России", а также нанесен ущерб обороноспособности и безопасности государства.

Силовики провели обыск в БЛМЗ, а сейчас допрашивает его руководителей и учредителей.

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Ил-76МД-90А еще в 2012 году. Согласно нему, "Авиастар" должен было поставить 39 самолетов в среднем по 3,6 млрд руб. за штуку до 2018 года. Однако в 2020 году контракт решили смягчить. Предполагалось, что по старым условиям "Авиастар" до 2021 года поставит 13 самолетов, а с 2021 вступит в силу новый контракт до 2028 года на 14 судов.