Экстренная посадка самолета: заявление Бакинского аэропорта
Капитан воздушного судна авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Лондон - Куала-Лумпур, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщает пресс-служба Бакинского аэропорта.
Согласно сообщению, причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров (сердечный приступ).
Самолет Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 06:42 по местному времени. Для эвакуации пассажира была оперативно использована специализированная техника — амбулалифт, и ему была незамедлительно оказана первая помощь, после чего он был передан бригаде скорой медицинской помощи.