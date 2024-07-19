Американцы следят и предупреждают Иран

«За последние недели и месяцы мы увидели, что Иран действительно продвигается вперед» в разработке расщепляющегося материала, который может быть использован в качестве топлива для ядерного оружия, приводит слова Блинкена агентство AFP.

Иран ускорил свою ядерную программу и близок к созданию ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо в пятницу, 19 июля.

При этом Блинкен винит администрацию бывшего президента США Дональда Трампа за выход из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году. «Вместо того чтобы получить прорывные мощности по производству расщепляющегося материала для ядерного оружия по крайней мере через год, они, вероятно, находятся в одной или двух неделях от этого», - заявил госсекретарь США.

По его словам, Иран пока не создал само оружие, «но вы соединяете эти вещи вместе: расщепляющийся материал, взрывное устройство, и у вас есть ядерное оружие», добавил он.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на том же форуме, заявил, что в Вашингтоне отметили заметный «рост публичных комментариев со стороны иранских чиновников, размышляющих о такой возможности», после апрельских атак Израиля со стороны Ирана и его союзников.

Соединенные Штаты «очень, очень внимательно» следят за любыми признаками того, что Иран работает над созданием бомбы, и предпринимают дипломатические усилия, чтобы сдержать Тегеран, заявил Блинкен. «Если они начнут двигаться по этому пути, они натолкнутся на настоящую проблему с Соединенными Штатами», - предупредил Салливан.