В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии
Суд в Беларуси приговорил к смертной казни гражданина Германии. Ранее его признали виновным в терроризме и наемнической деятельности, сообщает BBC.
30-летний Рико Кригер был признан виновным в шести преступлениях на закрытом суде в июне, говорится в заявлении белорусской правозащитной организации «Весна».
Что послужило причиной предъявления обвинений, неясно, государственное информационное агентство страны не опубликовало в своем отчете никаких дополнительных подробностей об обвинениях.
Беларусь — последняя страна в Европе, где до сих пор приводится в исполнение смертная казнь. Минск заявляет, что эта мера наказания применяется за особо тяжкие преступления, включая государственную измену.
Министерство иностранных дел Германии в кратком заявлении подтвердило, что гражданин страны приговорен к смертной казни в Минске, но не назвало имя Кригера.
«МИД и посольство в Минске оказывают указанному лицу консульскую поддержку и интенсивно работают с белорусскими властями в его интересах», — заявило ведомство.
«Весна» сообщила, что предполагаемые преступления Кригера включают наемническую деятельность, шпионаж, терроризм, создание экстремистской группировки, незаконные операции с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.
В заявлении говорится, что это первый случай, когда кого-то судили в Беларуси за наемническую деятельность. Группа, базирующаяся в Минске, заявила, что Кригер, который работал медиком в немецком Красном Кресте, находится под стражей с ноября 2023 года.
Частично судебный процесс проходил за закрытыми дверями.
В профиле Кригера в сети LinkedIn указано, что ранее он работал в службе безопасности посольства США в Берлине, а затем перешел в здравоохранение, работая медбратом и специализируясь на неотложной медицинской помощи.