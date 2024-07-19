В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии

30-летний Рико Кригер был признан виновным в шести преступлениях на закрытом суде в июне, говорится в заявлении белорусской правозащитной организации «Весна».

Суд в Беларуси приговорил к смертной казни гражданина Германии. Ранее его признали виновным в терроризме и наемнической деятельности, сообщает BBC.

Что послужило причиной предъявления обвинений, неясно, государственное информационное агентство страны не опубликовало в своем отчете никаких дополнительных подробностей об обвинениях.

Беларусь — последняя страна в Европе, где до сих пор приводится в исполнение смертная казнь. Минск заявляет, что эта мера наказания применяется за особо тяжкие преступления, включая государственную измену.

Министерство иностранных дел Германии в кратком заявлении подтвердило, что гражданин страны приговорен к смертной казни в Минске, но не назвало имя Кригера.

«МИД и посольство в Минске оказывают указанному лицу консульскую поддержку и интенсивно работают с белорусскими властями в его интересах», — заявило ведомство.

«Весна» сообщила, что предполагаемые преступления Кригера включают наемническую деятельность, шпионаж, терроризм, создание экстремистской группировки, незаконные операции с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

В заявлении говорится, что это первый случай, когда кого-то судили в Беларуси за наемническую деятельность. Группа, базирующаяся в Минске, заявила, что Кригер, который работал медиком в немецком Красном Кресте, находится под стражей с ноября 2023 года.

Частично судебный процесс проходил за закрытыми дверями.

В профиле Кригера в сети LinkedIn указано, что ранее он работал в службе безопасности посольства США в Берлине, а затем перешел в здравоохранение, работая медбратом и специализируясь на неотложной медицинской помощи.