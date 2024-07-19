В Баку сын убил мать и сдался полиции

В Баку 33-летний мужчина убил свою мать, после сдался полиции, сообщает пресс-служба МВД

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня утром в поселке Умид Гарадагского района Баку. Кямран Шукюрзаде (1991 г.р.) нанес смертельные ранения своей матери Айбениз Шукурзаде (1967 г.р.) режущим предметом. После содеянного он добровольно пришел в полицию и сдался.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, идет предварительное следствие.