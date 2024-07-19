Россия и Украина заявили о взаимных атаках

Что было целью атаки, не уточняется.

Минобороны России заявляет, что над Ростовской областью были «уничтожены и перехвачены» 26 украинских беспилотников.

Еще один дрон, согласно заявлению российского Минобороны, был сбит над Смоленской областью. Губернатор Василий Анохин уточнил, что беспилотник был сбит под Смоленском, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

В то же время в утренней сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что Россия в ночь на субботу атаковала Украину 16 ударными беспилотниками типа Shahed, еще одним дроном неустановленного типа, а также тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» и одной крылатой ракетой «Искандер-К». Согласно заявлению, сбить удалось 13 дронов.

Атака велась на Харьковскую, Полтавскую, Сумскую и Киевскую области. Ранее военные администрации этих регионов сообщали о падении обломков, в Сумской области под удар попал объект энергетической инфраструктуры.