Посол: Талибы «безусловно» союзники России

Талибы «борются с терроризмом» и стали союзниками России в искоренении этой угрозы. Об этом заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью ТАСС.

«Талибы, - безусловно, наши союзники в борьбе с терроризмом. Они пытаются выкорчевать терподполье», - уверяет дипломат.

По словам Жирнова, схваченных в Афганистане террористов свозят в пригород Кабула и содержат в одиночных камерах крупнейшей в стране тюрьмы «Пули-Чархи». «Из иллюминатора самолета это круглое сверху здание выглядит устрашающе - в назидание террористам», - добавил он.