Последний банк Дубая прервал связь с Россией

Внимание на проблему обратил основатель консультационного сервиса OhMySwift Андрей Авраменко. Он рассказал изданию, что немногие банки в ОАЭ соглашаются открывать счета гражданам России даже при наличии Emirates ID (аналог вида на жительство), если не работают и живут постоянно в стране. Wio это делает, но у клиентов в конце июня возникли сложности с переводами на счет в банке: он перестал принимать дирхамы из России, а также доллары и евро из Казахстана.

Цифровой банк Wio, до последнего открывавший счета россиянам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), перестал принимать денежные переводы от физических лиц из России, рассказали РБК финансовые консультанты и клиенты кредитной организации.

Клиенты Wio Банка рассказали изданию, что служба поддержки Wio объяснила отказы в зачислении средств внутренней политикой банка, отметив, что прием и отправка платежей Wio регулируется Центробанком ОАЭ.

Управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, занимающийся вопросами инвестиционного гражданства, миграции и личных финансов, отметил, что пока банк применяет запрет точечно, не распространяя его на клиентов со значительными суммами на счетах в Wio Банке. Он считает, что ситуация продолжит ухудшаться из-за давления западных финансовых регуляторов и риска вторичных санкций.

Банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и стали закрывать счета россиянам и российским компаниям в конце прошлого года. Это произошло после того, как президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из России. В июне 2024 года Минфин США расширил механизм вторичных санкций и ввел ограничения против Московской биржи и ее структур.

Wio Банк основан в 2022 году, его штаб-квартира находится в Абу-Даби. К декабрю 2023 года у банка было более 90 000 клиентов.